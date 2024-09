La folla di 2.500 atleti a CityLife si è scatenata

Ieri mattina a CityLife, oltre 2.500 corridori di 44 differenti nazioni si sono ritrovati per la 14esima edizione della Salomon Running Milano, un evento organizzato da A&C Consulting. L’evento proponeva tre diverse distanze: una gara principale di 21 km e due percorsi non competitivi di 15 e 10 km. I corridori hanno avuto l’opportunità di esplorare CityLife da diverse angolature, correndo anche attraverso il Centro Commerciale CityLife Shopping District, il Centro Congressi MiCo, Portello e piazza Gino Valle, il Ponte Iper, la salita sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, la pista d’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella e facendo un giro sulla famosa pista in legno del Velodromo Vigorelli, un emblema del ciclismo italiano. Alessandro Riva e Caterina Stenta si sono aggiudicati la vittoria nella mezza maratona. “Correre in questo contesto – ha dichiarato Riva dopo il traguardo – è stata un’esperienza irripetibile che mi ha permesso di vedere una Milano che non avevo mai conosciuto durante i miei anni universitari”.