Il personale medico negli ospedali subisce un eccessivo numero di attacchi, secondo le forze di polizia

Le autorità mediche hanno richiesto la presenza delle forze di polizia negli ospedali a causa di un numero crescente di attacchi ai medici. Il capo dell’Ordine dei medici di Milano, assieme al suo tesoriere, ha tenuto una riunione con il questore di Milano, Bruno Megale, per discutere di questa importante questione della sicurezza negli ospedali e ambulatori privati milanesi.

Hanno affrontato le problematiche relative agli attacchi in aumento, sia fisici che verbali, che si verificano sia nelle strutture ospedaliere, soprattutto negli ambienti di pronto soccorso, che negli studi medici. Chiedono quindi un incremento della presenza delle forze di polizia. Delle misure a tale scopo sono state precedentemente discusse con il prefetto Claudio Sgaraglia, e alcune di queste sono già state messe in atto, ma secondo l’Ordine dei medici, non sono ancora sufficienti.