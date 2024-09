Il pallavolo fa impazzire tutti. È una celebrazione di sport e fervore dei tifosi

La Coppa Volley di Rozzano ha ospitato per la prima volta il torneo nazionale della prima divisione / serie D presso l’arena sportiva di Piazza Foglia a Rozzano. L’evento ha attirato centinaia di fan e appassionati, rendendo le gradinate piene per due giorni. Tra le dodici squadre partecipanti vi era la Vero Volley, in cui giocano Paola Egonu, Alessia Orru e Myriam Sylla, vincitrici della medaglia d’oro olimpica. Il torneo si è svolto in quattro gruppi, con tre squadre ciascuno, in partite giocate “best of three sets”. Questa è stata la modalità di gioco scelta dagli organizzatori della “Rozzano Volley Cup”, una società con 300 atleti registrati. Giunto alla quinta edizione, il torneo è sostenuto dal governo locale di Rozzano. Le partite del round robin si sono svolte sabato con dodici partite giocate durante il giorno. Massimo Sala, presidente del Comitato Fipav Milano, Monza e Lecco, ha partecipato anche alla cerimonia di apertura. Gli organizzatori hanno rivelato che le partite a eliminazione diretta si sono svolte domenica, iniziando dagli ottavi di finale fino alla partita finale, giocata in tarda serata. L’evento è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube del Rozzano Volley e interviste brevi sono state pubblicate sui social media dopo ogni partita. I vincitori saranno annunciati oggi. Più di 800 spettatori hanno assistito alla finale tra Motta Visconti e Oltre Volley. Rozzano ha celebrato una grande festa sportiva per due giorni. “Un evento straordinario che mette ancora una volta lo sport di Rozzano al centro dell’attenzione”, hanno dichiarato dal comune.

Le iniziative recenti e quelle ancora in atto, relative agli investimenti, stanno promuovendo l’interesse dei giovani verso vari sport.