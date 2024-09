Il motivo per cui un elicottero della forza di polizia è stato visto a volte volteggiare sopra il cuore di Milano è il seguente

Lunedi 30 settembre un elicottero della polizia ha effettuato numerosi sorvoli su Milano, concentrando l’attività verso il centro città. La dinamica dell’evento, riferita dalla questura su MilanoToday, rivela che l’azione è stata motivata da esigenze di carattere tecnico.

L’elicottero, modello AgustaWestland Aw139, ha iniziato il suo volo poco prima delle 11 da Malpensa, dirigendosi poi verso Milano. L’attività si è concentrata in particolare nei quartieri circostanti il Duomo, Guastalla, Porta Monforte, e Porta Nuova. In seguito, l’elicottero ha volato sulla stazione di Rho, per poi fare ritorno all’aeroporto della Brughiera.