Il centro sociale Casaloca di Milano è stato preso in consegna: ha fornito rifugio agli evacuati da via Fracastoro

Il centro sociale CasaLoca, situato al 183 di viale Sarca a Milano, è stato nuovamente reinserito nelle tendenze. Gli attivisti hanno assicurato un rifugio ai 70 occupanti abusivi dell’edificio di via Fracastoro 8, che è stato evacuato dopo un incendio che ha colpito l’edificio dieci giorni fa.

Attraverso i canali dei social media, gli attivistidel centro sociale sgomberato nell’agosto passato, hanno divulgato la notizia dell’occupazione. “Oggi inizia con una buona notizia: le famiglie di Ci Siamo-Rete Solidale senza tetto sono state accolte in CasaLoca. Facciamo appello alla solidarietà e al presidio del viale Sarca 183, dimostrando al governo fascista e agli speculatori chi è padrone di questa città.”

La decisione di ospitare gli sfollati è stata guidata dal Movimento Milanese, un’organizzazione che ha fornito una casa ai 70 lavoratori immigrati della Rete Ci Siamo. “Dopo l’incendio in Fracastoro la scorsa settimana, sono stati costretti ad abbandonare la loro vecchia residenza. Poiché però il Comune non ha proposto alcuna alternativa e li ha lasciati vivere in tende per strada, abbiamo deciso di attivarci per trovare una soluzione. Abbiamo riaperto CasaLoca per fornire un’altra opportunità per un’esperienza comunitaria che ha una lunga storia in questa città.” hanno dichiarato gli antagonisti.