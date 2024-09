I fratelli Lucci, Ferdico (insieme a suo padre), il guardia del corpo e il pugile sono gli ultras che sono stati arrestati. Così si delineano le identità di coloro che sono finiti in manette

I leader degli ultras sono stati arrestati durante le prime ore del lunedì mattina, accusati di aver preso il controllo di tutti gli affari correlati alle squadre del Milan e dell’Inter, così come al Meazza. Queste attività includevano la rivendita di biglietti a costi gonfiati, l’organizzazione dei parcheggi, e la vendita di merchandising come sciarpe, maglie e bandiere degli ultras, fino ai servizi di ristorazione nel secondo anello verde e blu dello stadio.

L’operazione della polizia ha portato all’arresto di 19 persone – 16 in prigione e 3 in casa -, tutti membri della crema della società ultras rossonerazzurra.

Ma chi controllava tutto questo? Nell’angolo Sud dello stadio, la figura dominante negli ultimi anni è stata Francesco Lucci, 44 anni, noto come “Toro” per la sua forza fisica, con un passato nel traffico di droga e l’immagine iconica di lui che stringe la mano a Matteo Salvini a una festa del Milan. Inizialmente sostenuto dall’ex leader Giancarlo Lombardi, “Sandokan”, Lucci negli ultimi anni ha ottenuto il monopolio nello stadio blu con i suoi “Bandits” alle sue spalle. Il suo luogotenente, e la persona che prendeva il comando quando lui era lontano dallo stadio, era suo fratello Francesco, anche lui ora arrestato, e coinvolto nella gestione di tutti gli affari dubbi della Sud.

Gli investigatori hanno ipotizzato un’associazione criminale formata da un gruppo di individui fedeli. Il gruppo includeva Alessandro Sticco, noto come “Shrek”, 43 anni, e Ismail Hagag, meglio conosciuto come “Alex Cologno”, 34 anni. Entrambi sono stati recentemente condannati per l’aggressione di un tifoso fuori dallo stadio Meazza. Altri membri del gruppo erano Luciano Romano, Fabiano Capuzzo e Christian Rosiello, 41 anni, che ultimamente è diventato la “guardia” del rapper Fedez. Rosiello è stato coinvolto in un incidente non chiarito涓� che ha visto Cristiano Iovino, un personal trainer delle celebrità, picchiato fuori dalla sua casa dopo una lite in discoteca con Fedez.

All’altro capo dello stadio Meazza, le indagini rivelavano una triade al comando, costituita da Totò Bellocco, un trentanovenne erede di una famiglia di ‘ndrangheta, Andrea “Berro” Beretta, 48 anni, capo storico dell’ultra nerazzurro, e Marco Ferdico. Solo Ferdico è stato arrestato lunedì, poiché Beretta è in prigione dal 4 settembre, quando ha pugnalato a morte l’ex amico e partner Bellocco durante un conflitto riguardante la divisione dei profitti.

Ferdico, un ex calciatore di talento, era diventato un personaggio noto poco dopo l’assassinio di Vittorio Boiocchi, noto come “zio”, ucciso fuori dalla sua casa in un attacco le cui circostanze rimangono sconosciute. Pur essendo un assiduo frequentatore dei Viking, Ferdico non ha mai ricoperto ruoli di importanza, ma con il tempo è diventato una figura di rilievo della Nord, che era inizialmente nelle mani di Beretta, e successivamente nelle mani di Bellocco, portato a Milano dai due, consci del peso del suo cognome.

Dopo il delitto, Renato Bosetti aveva preso le redini – la guida era stata passata a lui- ma anche lui è attualmente in stato di arresto. Un uomo di cinquantaquattro anni, Bosetti è il fondatore degli Old Fans ed è stato “messo da parte” dal secondo verde in seguito al delitto del suo amico Boiocchi. Renatone fu scelto tragicamente come il nuovo leader della Nord. Nel gruppo Nord, Ferdico spicca insieme a suo padre Gianfranco, che ha 60 anni e un Daspo per gli alterchi post match Inter-Juve. Ci sono anche Mauro Nepi, detto “Maurino”, che a 42 anni è il vocalist storico della Nord, e Matteo Norrito, noto come “Chuck”, 39 anni, con un passato di pugilato e un legame familiare con il capo della Sud, Luca Lucci. Questi sono solo alcuni dei molti collegamenti tra gli ultras che avevano l’intenzione di appropriarsi del Meazza.