Gli arresti degli ultras del Milan, Fedez e la sua vita lussuosa: il rapporto tra questi elementi emerge dalla violenza negli stadi

L’artista italiano Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, ha recentemente avuto un rapporto molto vicino con due ultra del Milan che sono stati arrestati lunedì mattina durante un’operazione di polizia. I due ultras, Ismail Hagag alias “Alex Cologno” di 35 anni e Christian Rosiello di 41 anni, erano entrambi membri importanti del gruppo dei Banditi di Luca Lucci che ha un forte legame con la curva Sud del Milan. Da un po’, sia Hagag che Rosiello hanno sviluppato una relazione stretta con Fedez, Rosiello in particolare si occupava della sicurezza dell’artista.

Lo scorso fine settimana, entrambi gli ultras erano a Parigi con Fedez per assistere alla settimana della moda. La loro comune presenza è stata documentata in fotografi, video su TikTok, e stories, che li hanno mostrati tutti sorridenti e in buoni rapporti, dunque, l’arresto dei due.

Questo non è la prima occasione in cui le strade di Fedez e degli ultras della Sud si incrociano. L’inchiesta della procura di Milano ora conclude che nel gruppo degli ultras c’era un’associazione per delinquere. L’associazione avrebbe gestito illegittimamente parcheggi, biglietti e servizi di bevande allo stadio San Siro.

L’artista e il suo guardia del corpo, Christian Rosiello, sono stati coinvolti in un fatto accaduto a maggio. Cristiano Iovino, un personal trainer dei vip, è stato aggredito fuori dal suo appartamento su via Marco Ulpio Traiano. Il pestaggio è stato portato avanti da numerosi aggressori provenienti da un van nero. La violenza si pensa sia stata generata da una discussione che era scoppiata precedentemente in un locale notturno tra Iovino e l’artista. Hanno avuto luogo delle conversazioni tra membri delle due fazioni coinvolte per cercare di comprendere cosa era effettivamente accaduto e quale fosse il motivo dietro l’aggressione. Quella notte fu caratterizzata da tensioni, tifosi accaniti, personaggi famosi e violenza.