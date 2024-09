Elio Franzini, il precedente rettore dell’Università Statale di Milano, è stato assolto. Ha mantenuto la sua calma per tutto il tempo

Il 30 settembre 2024, Elio Franzini, ex rettore dell’Università Statale di Milano, è stato giudicato innocente con la motivazione “il fatto non sussiste”. Non solo lui, ma anche gli altri imputati sono stati scagionati. Franzini, rappresentato legalmente dall’avvocato Paolo Tosoni, ha espresso il suo sollievo post sentenza: “Ho sempre avuto fiducia nell’esito, è una sentenza corretta”. In precedenza, i pm avevano richiesto per lui un anno e due mesi di reclusione e sei mesi per Enrico Gherlone, rettore dell’Università San Raffaele, anch’egli assolto. Le accuse rivolte a Franzini e Gherlone erano relative alla turbativa alla libertà di scelta del contraente per due bandi di Urologia presso gli ospedali San Paolo e San Donato. Franzini era stata mossa anche l’accusa di falso ideologico. Inolte, altri tre professori accusati sia di turbativa che di corruzione, sono stati anch’essi assolti.