Durante il fine settimana precedente agli arresti, Fedez si trovava a Parigi insieme a Cristian Rosiello e Alex Cologno per partecipare alle sfilate

Il 30 settembre 2024 a Milano -Le ultime ore di libertà sono state vissute a Parigi, dove hanno posato per una foto anche ai piedi della Torre Eiffel. Un loro conoscente famoso, il rapper conosciuto come Fedez, di cui il vero nome è Federico Leonardo Lucia, era con loro anche in Francia. Gli hooligans del Milan, Islam Hagag (conosciuto come Alex Cologno) e Cristian Rosiello, entrambi arrestati la mattina del 30 settembre come parte di un’indagine che ha smantellato la leadership delle tifoserie di Inter e Milan, sono stati assidui accompagnatori di Fedez nelle scorse settimane. In particolare, Rosiello ha assunto il ruolo di guardia del corpo, sempre presente durante i viaggi dell’artista.

L’aggressione a Iovino

La connessione tra i due è emersa la scorsa primavera, a seguito dell’aggressione di Cristiano Iovino, un personal trainer romano precedentemente menzionato nei tabloid per un ipotetico flirt con Ilary Blasi. Nonostante l’aggressione non sia stata completamente risolta, poiché la vittima non ha presentato una querela dopo un accordo finanziario con Fedez, le indagini successive all’incidente hanno portato a sospettare che sia il cantante che la sua guardia del corpo, insieme ad altre persone arrivate su una Mercedes Vito nera, avrebbero partecipato all’aggressione.

Late in the evening on April 22nd, Fedez and Iovino met up in the private room of The Club discotheque on Garibaldi street. For reasons unknown (though there were rumors of unappreciated advances towards a girl), an altercation broke out between them before club security intervened. The first person escorted out by security was Rosiello, followed by the two quarrelling parties. However, the clash didn’t end there. The pair exchanged various calls throughout the night, likely planning to meet up and settle affairs. At 3 am, revenge was enacted outside Iovino’s house.

Following the altercation, a van arrived at Traiano Street, with reports suggesting Fedez was the first to exit the vehicle. He confronted Iovino, who had been waiting outside his house in the Portello area. The personal trainer was attacked by multiple assailants and fell to the ground, getting struck numerous times until he managed to get up and retreat to his residential complex. Before leaving the scene, some members of the aggressor group purportedly threatened the watchmen, warning them not to call the emergency services and demanded their mobile phones. The security personnel who were later interviewed by the military positively identified Fedez and reported seeing a bald man with a muscular physique, a description that matches Rosiello.

Non è solo Rosiello, esiste un altro tifoso del Milan strettamente connesso a Fedez, il suo nome è Islam Hagag, conosciuto anche come Alex Cologno. Quest’uomo di 35 anni ha concordato il 3 luglio una pena di un anno e quattro mesi per il suo ruolo nell’attacco violento a un tifoso, un’aggressione avvenuta con sedie e coltelli in via Capecelatro la sera dell’11 maggio, al termine della partita San Siro tra Milan e Cagliari. Hagag è stato catturato dalla Digos in seguito all’incidente, con l’etichetta di flagranza differita, e si trova agli arresti domiciliari. Lo stesso è successo a uno dei suoi complici, Alessandro Sticco, conosciuto come “Shrek”, un 43enne anch’egli implicato nell’ultimo blitz effettuato dalla Squadra Mobile. Entrambi sono stretti collaboratori di Luca Lucci, il capo dei tifosi, ed hanno ricevuto un divieto di accesso agli stadi di due anni dopo l’evento.