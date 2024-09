Dopo aver sottratto una motocicletta, stava pianificando la fuga verso la Francia, tuttavia, il sistema GPS lo ha tradito e catturato

Un giovane di 21 anni ha tentato di rubare una moto e di fuggire in Francia, ma è stato bloccato grazie al gps del veicolo. Lo stesso giovane è stato accusato di ricettazione. Nonostante avesse programmato la sua fuga all’estero, ha ignorato la presenza del gps sulla moto rubata. Il 21enne, di origine rumena, è stato denunciato a Corsico qualche giorno fa. È stato arrestato dalla polizia locale dopo aver seguito le tracce lasciate dal gps del mezzo rubato, che è stato rintracciato in via Roma a Corsico. L’uomo era nascosto in un edificio, inside a box, dove la polizia ha potuto fermarlo. Al momento dell’arresto, la moto rubata è stata ritrovata nascosta nel bagagliaio di un’altra auto, insieme ad attrezzi per effrazioni, che sono stati sequestrati. Dopo ulteriori indagini, è stato scoperto che il 21enne era in procinto di lasciare l’Italia per la Francia, dove risiede.