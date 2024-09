A partire da oggi, l’orario di uscita dei bambini alla scuola elementare è stato modificato alle 16.30, con un servizio ridotto

Dopo le manifestazioni dei genitori, le condizioni tornano allo stato precedente. A partire da oggi, la fine delle lezioni per gli studenti della scuola elementare sarà fissata per le 16.30. Questo significa il ritorno all’orario classico, non più posticipato. L’aggiornamento, rispetto alla decisione presa il 12 settembre, è stato notificato ai genitori tramite una lettera inviata dalla preside Monica Ronchi. Questa misura è stata presa per rispondere alle sollecitazioni dei genitori, che si sono dovuti adattare all’orario ridotto stabilito all’avvio del nuovo anno accademico, a causa di una mancanza di personale, sia insegnanti che personale Ata, dovuta a problemi organizzativi del Provveditorato agli studi. Monica Ronchi, in una comunicazione precedente, aveva riconosciuto le difficoltà create dalla situazione, ma aveva anche sottolineato che nessun potere decisionale era nelle mani delle singole scuole. In attesa che la situazione venga risolta, per permettere l’uscita alle 16.30, la direzione scolastica ha predisposto un piano per unire le classi e riorganizzare gli studenti in sezioni differenti dalle loro. La presenza degli insegnanti di sostegno, ha sottolineato la preside, potrebbe non essere garantita. Continueranno invece a funzionare tutti i servizi garantiti dal Comune, incluso il supporto educativo scolastico e i servizi di accoglienza e post-scuola, come già notificato alle famiglie iscritte.

“L’opera svolta dalla dirigente Ronchi è stata eccellente,” dichiara Lidia Reale, la sindaca, “si è assicurata di rispondere alle necessità dei genitori, facendo in modo che i bambini avessero la possibilità di lasciare l’istituto alle 16.30. Da canto nostro, come governatori della città, ci siamo messi a disposizione fin dall’inizio, collaborando con la dirigenza,” aggiunge la sindaca, “per trovare possibili soluzioni a questa incomprensibile mancanza di docenti, che sta creando notevoli problemi alle famiglie”. Infatti, prima dell’avvio dell’anno scolastico, la sindaca, insieme all’assessora all’Istruzione Daniela Gironi e gli uffici municipali, ha lavorato a stretto contatto con la dirigente per cercare di gestire questa difficile situazione.