A Milano, sono state trovate frasi di odio antisemita di fronte alla scuola elementare Pirelli situata in via Goffredo da Bussero

Il 30 settembre 2024 a Milano, sono state trovate iscrizioni antisemite all’esterno di una scuola locale. Isabella Ferlicchia, consigliera municipale del nono distretto per Azione, ha segnalato alle autorità il ritrovamento di tali scritte alla Scuola Primaria Pirelli in Via Goffredo da Bussero 9. Gli studenti della scuola provengono principalmente dai quartieri di Bicocca, Niguarda e aree circostanti.

Francesco Ascioti, Segretario di Azione Milano, ha definito l’atto “estremamente grave” e completamente condannabile. Ha sottolineato che la critica politica non dovrebbe mai sfociare nell’odio razziale, ricordando i crimini commessi contro gli ebrei durante l’Olocausto.

Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione, ha deciso di evidenziare l’odio anti-ebraico, che secondo lui è diventato sempre più evidente. Ha criticato le recenti manifestazioni a Milano, affermando che la diffusione di sentimenti antisemiti ricorda terribilmente periodi bui della storia della città, dai quali sperava si fossero apprese lezioni definitive.