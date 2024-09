A Milano, i treni hanno iniziato a scioperare: tutte le partenze sono assicurate

Il sindacato Orsa ha dato il via allo sciopero dei treni a Milano lunedì 30 settembre, avviato alle 3 del mattino. Il movimento coinvolge i treni Trenord e durerà fino alla notte di martedì 1 ottobre, terminando alle 2 del mattino.

Questa agitazione influirà sulla circolazione officiale dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali come il Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona, come annunciato da Trenord sul proprio sito web. Ci si aspetta cambiamenti e cancellazioni nei programmi dei treni.

Trenord, tuttavia, ha assicurato che alcuni treni continueranno a funzionare. Questi includono treni che operano tra le 6-9 e le 18-21, come indicato nell’elenco dei treni garantiti presentato dall’azienda. In particolare, continueranno a circolare quei treni che partono dopo le 6 del mattino e arrivano a destinazione entro le 9, e quelli con partenza dopo le 18 e arrivo entro le 21. Trenord ha sottolineato che non si può garantire il servizio per tutti gli altri treni.

Per sostituire le corse cancellate tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa, e tra Busto FS e l’aeroporto di Malpensa, Trenord ha previsto il servizio di autobus sostitutivi che viaggeranno senza fermate intermedie.