Viene conferito un riconoscimento di eccellenza alla dirigenza dell’Asst

Durante la celebrazione dello sport, del volontariato e della salute tenutasi in piazza Oldrini, è stato assegnato un riconoscimento di merito al dottor Tommaso Russo. Russo, che è il direttore generale dell’Asst Nord Milano, ha ricevuto l’onore dall’amministrazione. Di recente, l’Asst Nord Milano ha ricevuto ringraziamenti dai sindaci di Sesto e Cinisello, successivamente alla nascita di un bambino nell’arco di 20 minuti in una struttura della comunità cinisellese. Questo evento è avvenuto presso il centro di vaccinazione, dove la madre era andata per far vaccinare l’altro figlio. Inoltre, è stato rilasciato un premio di merito sportivo a Carlo Calcagni, atleta paralimpico e colonnello. All’evento di due giorni hanno partecipato varie associazioni, offrendo una serie di laboratori e attività. I professionisti dell’Asst Nord Milano hanno allestito dei banchetti in piazza, offrendo visite senologiche, chirurgiche gratuite, misurazione della pressione sanguigna e consigli su uno stile di vita sano.