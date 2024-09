Un vasto incendio ha devastato un negozio ad Abbiategrasso, causando l’evacuazione di 50 persone. Esistono ancora dubbi sui dettagli dell’incendio

Una tragedia ha colpito Abbiategrasso, nel milanese, tra sabato e domenica: un vasto incendio ha devastato un negozio di vestiti e ha reso inabitabile il piano superiore. L’incendio, che ha scatenato l’evacuazione precauzionale di cinquanta individui, è scoppiato alle prime luci dell’alba, verso le 4.30, sotto la Galleria Commerciale Mirabello, vicino a Corso Matteotti.

Nonostante l’arrivo di due ambulanze e un’auto medica, non ci sono state persone ferite. L’incendio è stato infine domato dai vigili del fuoco, ma le tracce del tragico evento erano ancora evidenti domenica mattina.

Si indaga sulle cause dell’incendio: nonostante la proprietaria del negozio fosse una donna, sembra che il sistema elettrico non abbia “scattato” subito, un comportamento che si verifica solitamente in caso di corto circuito. Di conseguenza, non è stato escluso che il rogo possa essere stato intenzionale.

Le indagini, condotte da carabinieri e pompieri, sono appena iniziate e dovrebbero portare più chiarezza sulla natura dell’evento. L’entità del danno causato ancora non è stata quantificata.