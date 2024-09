Un padre e un figlio sono stati presi in custodia per il traffico di droghe, dopo aver scoperto le sostanze illecite celate nell’apposito spazio dei contatori di un edificio residenziale

Milano, 29 Settembre 2024 – Un padre di 64 anni e suo figlio di 29 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dalla polizia del commissariato Lorenteggio per detenzione e vendita di droga. Sono stati individuati venerdì alle 11 mentre svolgevano attività di spaccio in pubblico. La droga era celata in un locale contatori di un edificio: oltre 4 grammi di cocaina, divisi in 22 dosi, erano nascosti in una borsetta all’interno del contatore, insieme a 100 euro in contanti rinvenuti nel portafoglio dell’uomo più anziano. Ulteriori 420 euro sono stati rinvenuti in una scatola, posizionata sopra un mobile della cucina, nella casa del figlio.