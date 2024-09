Un incidente ha seminato terrore in una casa di Pantigliate: una macchina elettrica che stava caricando ha preso fuoco

Un incendio è divampato in un garage di una casa a Pantigliate, vicino Milano, il 29 Ottobre 2024. I vigili del fuoco sono intervenuti al sorgere dell’alba, intorno alle 8, per sedare le fiamme che hanno completamente distrutto una Fiat 500 elettrica che era sotto carica. L’auto è rimasta totalmente irriconoscibile, e il garage ha riportato danni significativi. Adesso sono in corso analisi per determinare la sicurezza strutturale del garage. Anche l’abitazione ha subito danni a causa dell’incendio. Non è ancora chiaro che cosa abbia causato l’incendio, ma non viene esclusa la possibilità che sia stato un malfunzionamento durante la ricarica della macchina elettrica. Il caso rilancerà senza dubbio il dibattito sulla sicurezza dei veicoli elettrici. Al momento, l’incidente è sotto indagine da parte dei vigili del fuoco.