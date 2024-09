Un gigantesco incendio ha devastato un negozio ad Abbiategrasso, costringendo all’evacuazione di 50 persone. Ci sono perplessità relative all’origine del fuoco

Una devasatazione di massima è instata nella località di Abbiategrasso nel Milanese tra la notte di sabato a domenica, quando un infuocamento ha completamente consumato un negozio situato nella Galleria Mirabello, proseguendo fin al piano superiore rendendolo inutilizzabile. All’alba, circa 50 bambini hanno dovuto essere sgomberati in fretta. L’incendio è scoppiato intorno alle 4.30 e ha praticamente devastato un negozio di vestiti, procurando danni anche agli uffici ubicati al primo piano dello stesso edificio. A scopo precauzionale, sono state evacuate 50 persone, tuttavia, non si segnalano feriti gravi a seguito dell’incendio. Due ambulanze e un veicolo medico sono accorsi sul luogo dell’incidente. L’incendio è stato successivamente spento dai vigili del fuoco, tuttavia, la distruzione dell’edificio era ancora evidente domenica mattina. I carabinieri stanno indagando sulla causa dell’incendio e non si esclude un possibile atto doloso, dato che l’impianto elettrico del negozio non sembra aver immediatamente “saltato” come dovrebbe in caso di corto circuito. Le indagini sono ancora in corso.