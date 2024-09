Trenord ha garantito una lista di treni che saranno in servizio il lunedì 30 settembre, durante lo sciopero. Gli orari e i periodi di sicurezza sono anche forniti

Milano, 29 Settembre 2024 – Per chi utilizza i treni in Lombardia per lavoro, studio o tempo libero, la giornata potrebbe portare alcune difficoltà. Dalle 3 di mattina del 30 settembre fino alle 2 del primo ottobre 2024, UILTRASPORTI e ORSA, entrambi sindacati, hanno annunciato uno sciopero che potrebbe creare problemi sui servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuali e Lunga Distanza di Trenord.

L’orario di funzionamento

I treni in partenza dopo le 6 del mattino e dopo le 18 della sera, con arrivi previsti entro le 9 del mattino e le 21 di sera, saranno operativi. Per avere l’elenco dei treni garantiti nelle fasce orarie 6-9 / 18-21

Autobus sostitutivi

In caso di cancellazione dei treni aeroportuali, verranno messi a disposizione degli autobus sostitutivi senza interruzioni tra:

Milano Cadorna e l’Aeroporto di Malpensa per Malpensa Express.

I bus partiranno da via Paleocapa 1 a Milano Cadorna.

Stabio e l’Aeroporto di Malpensa per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Informazioni in tempo reale

Per avere ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.trenord.it o seguire gli aggiornamenti sui movimenti dei treni in tempo reale attraverso l’App Trenord. I passeggeri sono invitati a prestare attenzione sia agli annunci sonori alla stazione, sia alle informazioni visualizzate sui display.