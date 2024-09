Sono stati arrestati padre e figlio: il ritrovamento del cane nascosto dietro il contatore ha portato alla loro cattura. Video

Un uomo di 64 anni e suo figlio di 29, noti alle forze dell’ordine per reati passati, sono stati tra le sbarre a Milano venerdì scorso, accusati di detenzione di droghe per la vendita, dopo essere stati colti sul fatto mentre vendevano cocaina insieme. Gli agenti del commissariato Lorenteggio, durante un’indagine su un rete di traffico di droga, si sono diretti in via Quarti dove hanno notato una scena sospetta.

Hanno notato l’uomo anziano con un altro individuo e poco dopo il figlio si è unito a loro, consegnado un piccolo borsone al padre che in seguito è entrato nei locali dei contatori di un edificio, riemergendo poco dopo per ritornare dal cliente.

Gli investigatori intervenuti, hanno prima fermato l’uomo e poi il figlio, che si era allontanato in auto. Grazie al talento del cane antidroga, hano scoperto un borsone contenente 22 dosi di cocaina, nascosto dietro un contatore nel palazzo. Inoltre, la somma di 420 euro è stata sequestrata nella casa del figlio, nascosta in una scatola posizionata su un mobile della cucina.