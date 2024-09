Silvio Berlusconi: ecco il sigillo postale celebrativo. Il giorno del suo compleanno, sono state realizzate 350mila edizioni di questo

Poste Italiane ha rivelato che un francobollo in onore di Silvio Berlusconi è stato rilasciato il 29 settembre, data di nascita dell’ex capo del governo. Questa decisione è stata presa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha emesso un francobollo commemorativo per l’ex primo ministro, con un valore di 1,25 euro previsto dalla tariffa B. Tale edizione ha prodotto 350.010 copie. La realizzazione del francobollo è stata effettuata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando la rotocalcografia su carta bianca patinata, autoadesiva e non fluorescente. Il design è stato curato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dello stesso Istituto. Il francobollo presenta un ritratto di Silvio Berlusconi su uno sfondo delle bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea. Berlusconi è noto come imprenditore e come quattro volte Primo Ministro. Dettagli come “Silvio Berlusconi”, le date “1936 – 2023”, la parola “Italia” e la tariffa “B” completano il francobollo. Il giorno del suo rilascio, il timbro di annullamento sarà disponibile presso Spazio Filatelia Roma.