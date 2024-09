Scuola oasi. È la prima che nasce in città

Via Costantino Bresciani Turroni a Crescenzago e il cortile dell’Istituto comprensivo Perasso hanno ricevuto una rinnovata vitalità grazie al progetto “Piazza aperta”. Questo programma, parte dell’iniziativa “Piazze Aperte per ogni scuola”, aiuta a convertire questi spazi in hub di convivialità e socializzazione. L’obiettivo è minimizzare la vulnerabilità e la suscettibilità ai cambiamenti climatici. Questa trasformazione è stata possibile grazie al progetto pilota “Camp Turroni”, parte del programma “Quartieri verdi e fiorenti per comunità resilienti”, lanciato durante l’estate. Elena Grandi (Ambiente e Verde) e Gaia Romani (Quartieri) hanno presieduto l’inaugurazione ieri. Svariate attività sono state realizzate dai gruppi coinvolti nel progetto, tra cui la cura del verde, l’installazione di arredi urbani, la realizzazione di murales a tema ambientale e la promozione di laboratori e eventi di sensibilizzazione. Le organizzazioni coinvolte sono: Associazione T12 Lab, palazzi.club, ciaomare, Urban Tale / Associazione Atelier Spazio XPO, Project for People, Cooperativa Sociale B-CAM. Secondo Grandi, l’iniziativa è in sintonia con le direttive del Piano Aria Clima, che riflette l’impegno di Milano a ridurre il calore nei cortili delle scuole tramite il progetto dei Quartieri Resilienti. Romani ha affermato che la rinnovata via Turroni è in linea con la visione della città di creare spazi che rispondano alle necessità e ai desideri dei suoi abitanti.