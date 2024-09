Sciopero programmato per domani a Milano: consulta l’elenco e gli orari dei treni che saranno assicurati

La protesta sindacale dei ferrovieri inizia nella notte tra la domenica e il lunedì e può potenzialmente creare problemi nell’area di Milano e in tutta la Lombardia. Il disturbo nei trasporti, promosso da Orsa e Uiltrasporti, inizia alle 3:00 di lunedì 30 settembre, ovvero nella notte tra domenica e lunedì, e termina alle 2:00 di martedì 1 ottobre. La giornata più impegnativa per i viaggiatori sarà senza ombra di dubbio quella di domani, lunedì.

Secondo Trenord, lo sciopero avrà un impatto sul servizio dei treni regionali, suburbani e sulle connessioni aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona dovendo affrontare cambiamenti e cancellazioni.

Ecco l’elenco dei treni Trenord che saranno operativi durante lo sciopero. Trenord ha segnalato che tra le ore 6-9 e 18-21 saranno in funzione i treni indicati nell’elenco dei treni garantiti. In particolare, il mattino funzioneranno i treni che partono dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivano alla destinazione finale entro le 9. Nel pomeriggio, saranno operativi quelli con orario di partenza previsto dopo le 18 e arrivo entro le 21. Tutti gli altri servizi non saranno garantiti.

Trenord ha infine annunciato che metterà a disposizione degli autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per i treni non operativi tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto.