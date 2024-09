Ritorna Pop Up, un vero fascino per i più piccoli

Il festival Pop Up ha nuovamente animato i quartieri di Legnano. Ieri la manifestazione si è svolta in Via Bissolati. Oggi il divertimento prosegue nel cortile di Via Carlo Porta, 122 con attività artistiche, la presentazione di un’opera d’arte collettiva, uno spuntino pomeridiano e uno spettacolo di clown e bolle di sapone, con inizio previsto alle 16:30. Il punto culminante dell’evento è lo spettacolo Fish & Bubbles, interpretato da Michele Cafaggi dello Studio Ta-Daa! Il suo personaggio è un pescatore domenicale che viene continuamente bagnato da una nuvoletta malefica che lo segue ovunque. Tuttavia, non è scoraggiato, poiché essendo fatto di sapone, la pioggia diventa un’ottima opportunità per mostrare i suoi giochi favoriti.