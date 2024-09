Preserviamo il cuore antico della città: “Un evento pubblico in opposizione a un concetto folle”

Asso commercianti e il gruppo del comitato cittadino hanno organizzato un incontro aperto a tutti nella città per discutere la salvaguardia del centro storico. Questa decisione è scaturita a seguito di un dibattito scomodo nel consiglio comunale; si ringraziano le opposizioni per aver portato l’argomento all’attenzione. Gli organizzatori del comitato hanno dovuto insistere affinché l’Amministrazione accedesse alla richiesta di un’assemblea generale pubblica con la partecipazione di tutti i rappresentanti politici del consiglio comunale.

Il discorso ruota intorno al controverso progetto per la via dei Caduti. Secondo il comitato, la proposta potrebbe essere dannosa sia per la sopravvivenza delle imprese locali, sia per la conservazione della caratteristica estetica del centro storico. “Il progetto sembra essere frutto di una pianificazione confusa, costerà un’enormità – circa 1 milione e 800mila euro – considerando anche i rimborsi per le aziende e i tempi di esecuzione straordinariamente lunghi, previsti tra i 9 e i 13 mesi”, spiega Walter Lanticina, a capo dell’associazione Commercianti.

Il desiderio ora è che la città partecipi in massa, dal momento che il destino del centro storico influisce sul valore di tutti gli immobili di Arese. Un centro storico insensibilmente abbandonato porta alla svalutazione. “Nel frattempo, continuiamo a raccogliere supporto per il comitato di salvaguardia del centro storico, chiunque può unirsi visitando uno dei negozi in via Caduti ad Arese”, dichiara Mariagrazia Vinciguerra, presidente del comitato cittadino.