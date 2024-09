L’ospedale ha un nuovo direttore medico, Alessandro Za

Alessandro Za è stato nominato recentemente come direttore medico nel nosocomio di Sesto San Giovanni. Negli anni passati, Za ha sviluppato competenze dirigenziali importanti, esercitando come direttore Qualità e risk management presso Asst Santi Paolo e Carlo dal 2023 al 2024. Ha anche prestato servizio come capo della direzione coordinamento carceri per le quattro strutture penitenziarie di Milano. Tra il 2020 al 2023, ha svolto il ruolo di dirigente medico al San Carlo, incaricato della gestione della direzione medica di presidio e del contesto di emergenza Covid. Dal 2021 al 2022, Za ha anche guidato il team dei medici vaccinatori all’hub vaccinale situato nel parco di Trenno, dove si è occupato delle operazioni e amministrazioni di massa riguardanti l’emergenza sanitaria. A partire dal 16 settembre, Za è entrato a far parte del team dell’Asst Nord Nord Milano, assumendo la posizione di nuovo direttore medico di presidio dell’ospedale situato in viale Matteotti a Sesto San Giovanni.