Lezioni preparate per l’avvio all’Università della terza età

L’inizio del nuovo ciclo accademico dell’Università della terza età è in vista. La presentazione dei programmi dei corsi è in programma per il 3 ottobre alle 14.30 presso la sala riunioni di Cascina Grande. Le lezioni inizieranno a partire dal 10 ottobre. Questa sarà un’opportunità per scoprire le novità della prossima stagione, ricevere informazioni dettagliate e procedere con l’iscrizione ai singoli corsi. Questo progetto dell’Università della terza età si concentra sulla formazione continua e sulla crescita culturale della popolazione anziana, proponendo una serie di corsi che coprono un’ampia variabilità di argomenti e interessi. Per l’anno accademico 2024-2025, il programma includerà lezioni su arte, storia, letteratura, musica, architettura, filosofia, benessere, oltre a visite guidate e discussioni su temi attuali. Il suo obiettivo principale è promuovere lo sviluppo personale e la socializzazione creando un ambiente accogliente e stimolante per gli studenti. “Siamo entusiasti di dare il via a un altro anno accademico, un’iniziativa che continua ad essere apprezzata e sostenuta, essendo un punto di riferimento di grande importanza per i nostri cittadini anziani”, afferma il sindaco Gianni Ferretti. “Siamo convinti che l’apprendimento e la cultura non hanno limiti di età. Il nostro scopo è fornire a ciascuno l’opportunità di sviluppare e potenziare le proprie competenze intellettuali, mantenendo viva la passione per la scoperta e l’approfondimento”.