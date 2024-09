Le nuove terme di Montel sono aperte per tutti, dai giovani ai meno giovani. Offrono offerte speciali per coloro che hanno superato i 65 anni di età

Gli anziani sopra i 65 anni beneficeranno di tariffe ridotte e si organizzeranno incontri con gli studenti presso le Terme di Milano, localizzate nelle ex scuderie De Montel nel quartiere San Siro, progettate per essere accessibili ai cittadini comuni. Il Gruppo Terme & SPA Italia ha firmato un accordo per attuare una serie di progetti, iniziative sociali e culturali per il beneficio della comunità locale. Questa iniziativa è in sintonia con la strategia di sostenibilità del fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG di Azimut Libera Impresa Sgr, che si concentra sugli investimenti in infrastrutture sociali in grado di fornire un ritorno sostenibile per gli investitori e conseguenze positive per la società. Grazie a un investimento di oltre 50 milioni di euro, le nuove terme saranno inaugurate il prossimo febbraio.

In collaborazione con Municipio 7, l’accordo prevede lo sviluppo di eventi e attività di carattere sociale, culturale e benefico, dando priorità alle categorie più vulnerabili come gli anziani, le persone disabili e i giovani. Inoltre, verranno stabilite tariffe concertate per diversi gruppi di cittadini, allo scopo di contribuire al rafforzamento della comunità del quartiere di San Siro. Un elemento chiave della collaborazione sarà l’organizzazione di incontri con le scuole milanesi per educare i più giovani sulla vita sana e sulla sinergia con l’acqua termale. Inoltre, verrà condivisa l’esperienza del giardino creato nel parco termale. Infine, come menzionato all’inizio, le persone anziane sopra i 65 anni di Milano beneficeranno di tariffe ridotte.

Queste azioni evidenziano un impegno tangibile per l’accoglienza e la promozione del benessere di tutti gli abitanti, prestando attenzione speciale a coloro che si trovano in condizioni di grande fragilità. Il notevole progetto di recupero urbano, di rinnovamento architettonico e funzionale di 16mila metri quadri dell’edificio, nasce dalla partecipazione del Comune di Milano nel 2017 al programma mondiale “Reinventing Cities”, proposto dal gruppo di grandi città C40 “Cities Climate Leadership Group”. Con questo, è stato possibile trasformare l’intera regione, restaurare i suoi edifici e creare un centro per il benessere, recuperando la fonte termale a 396 metri di profondità che spunta proprio nel parco, conosciuta da più di 200 anni. La connessione con il territorio è un aspetto fondamentale e inscindibile del progetto, che fin dall’inizio aspira a instaurare una profonda sinergia con la comunità della città. L’intento è quello di contribuire attivamente al progresso sostenibile della regione, ampliando il tessuto sociale ed economico circostante. Ogni azione pianificata è stata progettata per generare un impatto positivo e permanente, favorendo la crescita collettiva e il benessere urbano. Questo principio guida tutte le iniziative, attuali e future, garantendo un’evoluzione in perfetta sintonia con le necessità della comunità e con le caratteristiche del territorio stesso.