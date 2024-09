La situazione di degrado in piazzale Ferrara è critica: “L’eliminazione dello spaccio di droga, tuttavia continua la presenza dei furti e dei negozi incendiati”

Nel cuore di Corvetto, piazzale Ferrara trasuda una sensazione tangibile di declino e marginalità: il mercato del quartiere al centro della piazza, con le sue botteghe prevalentemente chiuse; l’ormai decaduto “serpente” arcobaleno che riveste il perimetro dell’edificio; insulti e slogan antifascisti graffitati un po’ dovunque, accompagnati da un generale stato di sporcizia. Nonostante sia considerato una “Piazza Aperta”, ristrutturata dal Comune tramite l’ampliamento dell’area pedonale, l’installazione di tavoli e panche e l’organizzazione di diverse attività, l’aspetto degradato persiste. Francesca Martire, membro del comitato di quartiere per molteplici anni, esprime preoccupazione riguardo lo stato della piazza: “È un luogo prediletto da ubriachi che abbandonano bottiglie vuote e individui violenti – mi hanno derubato due volte”. I commercianti locali condividono questo sentimento di insicurezza e frustrazione, come racconta Abdul Shek, a cui il negozio è stato vandalizzato e derubato tre volte. Anche Gino Wu, proprietario di un bar, ha avuto la sua quota di problemi, incluso un incendio doloso per vendetta da parte di uno spacciatore. Tuttavia, Wu riferisce un miglioramento, grazie all’intervento delle forze dell’ordine: “Abbiamo ripulito la piazza; non è più un ritrovo fisso per gli spacciatori, anche se ci sono ancora molti criminali in giro”.