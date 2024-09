La ricerca dell’eco-vandalo inizia, dopo l’inquinamento del piccolo lago nel Parco delle Cave

Giovedì, una macchia viola con schiuma marcava la superficie di uno dei laghi del Parco delle Cave, a causa di uno sversamento di sostanze chimiche e idrocarburi. Gli sforzi sono in corso per identificare il responsabile dello sversamento, con l’assistenza di filmati di videosorveglianza. Intanto, gli specialisti della Città metropolitana di Milano sono all’opera da tre giorni lungo le rive del lago per minimizzare il danno e coordinare la pulizia. Nonostante l’assistenza dei Vigili del Fuoco, dei subacquei della protezione civile S. Rossi e dell’unità ambientale della polizia locale di Milano, la rimozione completa del materiale inquinante non è stata ancora possibile. Per confinare il materiale sversato, sono state installate delle barriere mobili. L’area contaminata è stata munita di due barriera separate lungo le rive per garantirne la sicurezza. Paolo Festa, consigliere della Città Metropolitana incaricato dell’ambiente, sottolinea la gravità di tali sversamenti e l’importanza di mantenere una vigilanza costante. Si lavora alla creazione di una forte rete di protezione ambientale, con collaborazioni tra le amministrazioni locali, la protezione civile, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, fondamentale per proteggere un territorio tanto delicato e complesso.