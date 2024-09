Il progetto dei sospiri a Opera riprende: prima del 20 ottobre, gli operai si riuniranno nuovamente in piazza Di Vittorio

Secondo un annuncio recente, le opere che si stanno svolgendo in piazza Di Vittorio a Opera, Milano, dovrebbero riprendere prima del 20 ottobre. Questa decisione è stata presa a seguito di una riunione avvenuta il 18 settembre tra rappresentanti del Comune, dei ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanze, della Città Metropolitana (che finanzia il progetto), e del gruppo Cap. Durante quest’ultima, è stato discusso e approvato un piano di cofinanziamento che intende coprire le spese impreviste. Le costi stimati per questa operazione sono circa 160mila euro. La notizia è stata accolta positivamente dai residenti e commercianti locali, i quali avevano manifestato contro l’abbandono provvisorio del cantiere, trasformato in un malsano deposito di rifiuti. I lavori erano stati precedentemente interrotti a causa della scoperta di terreno argilloso e detriti inerti durante gli scavi. Nonostante non siano stati trovati materiali pericolosi, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Emilio Guastamacchia, è stato necessario rivedere i costi per prendere in considerazione l’attività di screening in loco. Mentre si attende un rapporto di valutazione per calcolare l’esatto costo di queste spese inaspettate alla fine del mese, il municipio intende stanziare i fondi necessari entro il 10 ottobre. Successivamente, a metà del mese, la Città Metropolitana intende adeguare il bilancio per coprire i costi aggiuntivi.

Conseguentemente, l’ente gestore prevede che la ripresa delle attività lavorative sarà possibile tra il 15 e il 20 di ottobre. Il completamento del progetto, per quanto riguarda le previsioni attuali, è programmato per marzo 2025. Questa informazione è stata ricevuta con favore, dal momento che il cantiere ha causato delle perdite economiche anche per i venditori della piazza.