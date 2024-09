I risultati sono stati rivelati per la gara Salomon Running a Milano, a cui hanno partecipato 2.500 corridori

Il 29 settembre 2024, una domenica d’autunno a Milano, si è tenuta una delle competizioni più adorate del Paese: la Salomon Running Milano. Quest’Urban Trail, favorito dal clima ideale, è conosciuta per presentare la città lombarda da una prospettiva diversa e speciale per 14 anni. L’evento, organizzato da A&C Consulting, ha attirato più di 2.500 atleti da 44 Paesi che hanno gareggiato in tre differenti distanze: la gara principale di 21 km e due distanze non competitive di 15 km e 10 km. Queste ultime hanno registrato il tutto esaurito, stimolando una moltitudine di persone a intraprendere questa nuova esperienza con percorsi affascinanti e desiderosi di scoprire ogni angolo di CityLife. Correndo persino attraverso il CityLife Shopping District, il Mi.Co. Convention Centre, Portello e Piazza Gino Valle – la piazza più grande di Milano, i partecipanti hanno avuto inoltre l’opportunità di attraversare luoghi come il Ponte Iper, il cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, la pista dell’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella e la celebre pista in legno del Velodromo Vigorelli, un simbolo del ciclismo italiano. I protagonisti della mezza maratona, la competizione principale iniziata e conclusa in Viale Cassiodoro, sono stati Alessandro Riva (1h14’10”) e Caterina Stenta (1h26’22”), entrambi del Team Salomon. Nel corso della gara principale, tre corridori hanno dominato: il favorito Alessandro Riva e l’esperto Christian Modena, entrambi del Team Salomon, insieme a Manuel Molteni, vincitore nel 2023 e impegnato a difendere con tutto se stesso il titolo conquistato.

Durante la gara, il terzetto ha gareggiato fianco a fianco fino al 5° chilometro, quando Riva, del team U.S Malonno, famoso per le sue doti di trail runner e attualmente al 7° posto nella Golden Trail National Series 2024, ha preso l’iniziativa incrementando la velocità su un lungo rettilineo per distaccarsi con un solitario che ha concluso in Viale Cassiodoro in 1h14’10”. Dietro di lui, Modena, trentino, e Molteni, comasco, si sono contesi il secondo posto fino a 2 chilometri dal traguardo. A quel punto Modena, del Lagarina Crus Team, sponsorizzato da Salomon, ha spinto l’acceleratore guadagnandosi un meritato secondo posto con il tempo di 1h16’39”. La terza posizione è stata presa da un combattivo Molteni (appartenente al S.Coop Arl Sd GS Villa Guardia) che ha terminato la sua gara in 1h17’13”.

Sul fronte femminile, Caterina Stenta, triestina e gemma del Team Salomon, ha dominato incontrastata. La star dell’Asd Trieste Atletica Aps ha preso il comando sin dall’inizio, gestendo abilmente lo sforzo e le difficoltà del percorso. La Stenta, nata nel 1987 e più volte campionessa mondiali ed europea nel sup, ha sollevato le braccia in segno di vittoria al traguardo, segnando il tempo di 1h26’22”. Ha preceduto Marina De Cesare (appartenente al Road Runners Club) che ha terminato la corsa in 1h34’29” e Ivonne Buzzoni (del team La Recastello Radici) con un tempo di 1h36’20”. Quest’ultima si è distinta nel tratto finale riuscendo a contenere la rimonta di Wu Dongxue dell’Euroatletica 2002, che si è fermata alle porte del podio con un tempo di 1h37’18”.

Alessandro Riva, un ingegnere industriale che lavora per Michelin ad Alessandria, rivela la sua gioia nell’aver gareggiato su una pista variata e divertente, che gli ha permesso di riscoprire Milano in un modo diverso rispetto ai suoi anni di studio universitario. Questa competizione gli ha anche offerto un’ottima occasione per prepararsi al suo grande obiettivo: la Maratona di Valencia l’1 dicembre, dove punta a superare il suo record personale di 2h31’37″, stabilito nel 2022 nello stesso luogo.

Un altro concorrente, Christian Modena, classificatosi secondo al debutto nel percorso della Salomon Running Milano, ha previsto di sfidarsi sulla distanza di 42,195 km della Estra Firenze Marathon il 24 novembre. Modena, un ex-ciclista, ha dichiarato di essere profondamente soddisfatto di aver avuto l’opportunità di correre nelle pendenze del Monte Stella e all’interno del Velodromo Vigorelli.

Caterina Stenta, un’atleta del Team Salomon in continua ascesa, nonostante un disturbo alla caviglia, ha voluto partecipare. Ha espresso la sua contentezza per la sua prestazione e per essere riuscita a mantenere un buon ritmo su un percorso caratterizzato da vari tipi di terreno. Stenta ha esternato il suo apprezzamento per gli organizzatori, che hanno dato agli atleti l’opportunità di vivere un’autentica esperienza di trail running in un contesto urbano.

Le affermazioni da parte dei coordinatori esprimono un forte senso di piacere e una desiderata continuità per questo progetto, che è pervaso di entusiasmo e aspirazioni. Questo è espresso dalle parole dei coordinatori dell’Urban Trail più rinomato d’Italia. “Ci riteniamo estremamente felici di come si è svolto l’evento quest’anno. I 2500 partecipanti e soprattutto le 44 nazionalità partecipanti sono la prova che questo evento rappresenta una delle migliori immagini di Milano. Il fatto che le due gare non competitive abbiano esaurito le iscrizioni dimostra la necessità delle persone di correre per il loro benessere, senza dipendere da uno specifico risultato o tempo. Questo modello aperto ed ormai consolidato rappresenterà la nostra base per continuare su questa entusiasmante strada”, afferma Ivano Mapelli, esponente della A&C Consulting. “Abbiamo raggiunto il massimo numero di iscrizioni una settimana fa, dimostrazione di come il nostro evento sia diventato un appuntamento irrinunciabile per chi ama il trail running o trascorrere le giornate all’aperto in compagnia. Vorrei evidenziare la partecipazione, alla partenza della 10 km, dei rappresentanti dei partner, che insieme a Salomon, supporteranno il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presente anche qui a Piazza Tre Torri Alta con le mascotte ufficiali Tina e Milo”, afferma la Dott.ssa Ilaria Cestonaro, Marketing Manager & MiCo26 Marketing Leader Salomon Italy. Cestonaro ha anche ribadito: “Siamo fermamente convinti che la Salomon Running Milano possa transformarsi nell’evento di trail running più rilevante, in senso gravel – quindi un mix tra montagna e città – in Europa, in parallelo alla nostra nuova proposta di una linea di scarpe specificatamente gravel”. Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile visitare il sito dedicato.