Ha iniziato il rinnovamento del monumento dedicato alle Cinque Giornate

L’ente per l’Arredo Urbano e la Direzione Tecnica del Comune hanno dato il via ai lavori di conservazione e restauro del Monumento ai Caduti delle Cinque Giornate, posto nella piazza omonima. Questo progetto complessivo includerà anche la valorizzazione della Cripta sotto l’obelisco, con l’intento di rinnovare uno dei simboli celebrativi più rappresentativi della città di Milano per la comunità locale. Il restauro avrà come obiettivo la conservazione delle parti bronzee dell’obelisco, dell’intera base in pietra, della scalinata in granito e il ripristino accurato del cancello storico e del mosaico esterno che corona l’opera.

Specificatamente, le misure conservative su effettuate sulle parti bronzee dell’obelisco, che includono la pulizia, il recupero delle patine ed la protezione finale, serviranno anche per mitigare il più possibile la formazione di condensa interna a beneficio dell’igiene degli ambienti della Cripta sottostante. Le innovazioni saranno estese anche all’aggiornamento del sistema di apertura del portale di accesso alla Cripta, anch’esso realizzato in bronzo fuso.

I pezzi di pietra che compongono la base e la scalinata sotto l’obelisco subiranno un intervento di pulizia, la completa riparazione di tutte le sigillature e l’applicazione di un prodotto protettivo, con l’obiettivo di neutralizzare gli effetti negativi dei depositi di ferro e inquinamento. È anche prevista la manutenzione del cancello attraverso una serie di interventi che mirano a ripristinare l’intero sistema e a integrare gli elementi decorativi mancanti.

Infine, il restauro della pavimentazione a mosaico posta all’esterno e attorno alla griglia del monumento riceverà dovuta cura e attenzione. Questo includerà sia il ripristino della quota delle sezioni del mosaico interessate da abbassamenti, che l’integrazione dei pezzi mancanti e la riparazione finale di tutte le sigillature. Il tempo previsto per il completo restauro dell’obelisco è di circa otto mesi, con un costo stimato di 230 mila euro. “Questa piazza e il suo obelisco”, afferma Gaia Romani, assessora ai Servizi Civici e generali, “fanno parte dell’identità di Milano e raccontano una storia che tocca il cuore dei milanesi. La grande partecipazione registrata ogni anno all’apertura straordinaria del monumento, in occasione dell’anniversario delle cinque giornate, dal 18 al 22 marzo, lo dimostra”.