Gli “over” riprendono gli allenamenti di ginnastica

Al palazzetto dello sport, si rinnovano le attività motorie dedicate agli anziani. Tra le offerte ci sono la ginnastica antalgica e quella motoria generale. L’iscrizione all’anno per la ginnastica antalgica è di 186 euro, con un costo per il trimestre ottobre-dicembre di 69,75 euro. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il giovedì, a scelta tra due fasce orarie: 14.30-15.20 o 15.30-16.20. Per l’attività motoria invece, la quota annuale è di 180 euro, con una tariffa trimestrale di 67,50 euro. Le lezioni sono previste il martedì e il venerdì, con orari da 14.30 a 15.30 o da 15.30 a 16.20. I corsi inizieranno lunedì 7 e martedì 8 ottobre. È necessario presentare un certificato medico, pagare la tassa di iscrizione e portare un materasso per gli esercizi a terra. Per più informazioni chiamare il numero 02-35473279.