Finale affannoso per mettere a posto i sovrapassaggi

Antonio Lamiranda, l’assessore all’Urbanistica, ha annunciato il completamento dei lavori di sostituzione dei vecchi guard-rail sul cavalcavia San Maurizio al Lambro (verso Sesto), con l’inserimento di nuovi, più efficaci e conformi alle normative vigenti. Tuttavia, l’assessore ha espresso rammarico per il fatto che il lato di Cologno Monzese venga mantenuto con una barriera di protezione inadeguata, evidenziando la tipica burocrazia italiana come un ostacolo in questo ponte. Le competenze di mantenimento del ponte sono suddivise tra Sesto per la rampa Pelucca, Serravalle per il ponte stesso e Cologno per la rampa San Maurizio. Lamiranda ha sottolineato la necessità di sicurezza prima di tutto, nonostante le difficoltà burocratiche. Nei prossimi giorni, il lavoro continuerà con l’appalto strade 2024/25, con interventi sulle rampe di accesso e di discesa del cavalcavia Buozzi verso via Carducci, le barriere di fine anni ’70 saranno sostituite o sistemate. Saranno inoltre effettuati lavori di adeguamento del sistema di protezione in via Di Vittorio e via Pisa, vicino all’ingresso delle tangenziali est e nord. Il cavalcavia Buonarroti di via Trento sarà oggetto di un intervento di sistemazione radicale, con un costo previsto di 2 milioni di euro, con inizio nel prossimo anno e conclusione nel 2026. L’assessore ha concluso affermando il loro impegno continuo nel miglioramento e nella sicurezza della rete stradale cittadina.