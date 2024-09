Una sospetta contaminazione sta compromettendo l’acqua del Parco delle Cave a Milano

Una misteriosa contaminazione ha interessato l’acqua del Parco delle Cave a Milano, causando l’intervento dei vigili del fuoco e dei specialisti della Città metropolitana per la pulizia dell’area. Materiale chimico e idrocarburi sono stati illegalmente scaricati nell’acqua di uno dei laghetti del parco. Nella giornata di giovedì 26 settembre, a partire dal pomeriggio fino alla notte, gli esperti della Città metropolitana di Milano hanno lavorato sul perimetro del lago per cercare di rimuovere e contenere inquinanti.

Nonostante la collaborazione tra i vigili del fuoco, i subacquei della protezione civile “S. Rossi” e il team ambientale della polizia locale di Milano, gli sforzi non sono stati sufficienti a rimuovere completamente i materiali inquinanti. Di conseguenza, in tarda serata, i tecnici hanno posizionato delle barriere per isolare e limitare la diffusione della contaminazione. Nonostante ciò, le operazioni di pulizia e rimozione non si sono ancora concluse. Per garantire la sicurezza, la zona è stata tuttavia delimitata con due barriere distinte lungo le rive del lago.

“L’iniziativa testimonia l’assunzione di responsabilità della Città metropolitana nella tutela dell’ambiente. Secondo Paolo Festa, il consigliere delegato all’ambiente, lo scarico di idrocarburi e altre sostanze inquinanti nei fiumi è un problema grave che richiede una vigilanza costante e la capacità di agire con interventi immediati. Afferma che il nostro operato sta andando in questa direzione. Sottolinea l’importanza di una collaborazione tra le amministrazioni locali, la protezione civile, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che è fondamentale per stabilire un efficace sistema di preservazione ambientale in un territorio tanto delicato e complicato come il nostro.”