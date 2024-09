Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Bollate dopo essere stato trovato con cocaina nel suo appartamento

A Bollate, nella provincia di Milano, un uomo di 48 anni è stato preso in custodia dalla Polizia di Stato per possesso di droghe con intento di traffico. Gli ufficiali della Squadra Mobile hanno individuato un’abitazione a Bollate come possibile sede di stoccaggio di droghe. Verso le 17, la polizia ha intercettato l’uomo presso la sua residenza, trovandolo vicino a una motocicletta. Durante la perquisizione personale e del veicolo, hanno scoperto uno smartphone e 270 euro in contanti. Poi, all’interno della casa, hanno trovato un altro smartphone, oltre a 30 grammi di cocaina divisa in diverse bustine, circa 4 grammi di hashish e 4.150 euro in contanti. Inoltre, l’uomo aveva una chiave che apparteneva a un altro appartamento nello stesso edificio, dove la polizia ha scoperto ulteriori 0,5 grammi di cocaina, un dispositivo per la sigillatura, due bilance elettroniche, materiale per l’imballaggio, altri 7,5 grammi di cocaina divisi in dosi e due pacchetti ciascuno contenente 120 e 200 grammi di cocaina rispettivamente.