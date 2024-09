Un serpente boa constrictor è stato trovato nel portico di una abitazione a Cusano

Immagina l’emozione di chi ha avuto il dispiacere di incrociare un serpente lungo 60 centimetri, arrotolato e immobile sul portico della propria casa, in via Ginestra a Cusano Milanino, Milano, il 28 Settembre 2024. Non stiamo parlando di una vipera o una biscia, già sufficienti a incutere terrore a chi ha difficoltà a tollerare i rettili, ma di una specie evidentemente non autoctona. E’ ancora un mistero come il serpente sia finito lì: si ipotizza possa essere stato liberato da qualcuno o sia sfuggito al suo proprietario. Gli agenti del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Garbagnate Milanese e del Nucleo Cites, arrivati sul posto dopo una chiamata al 112, stanno cercando di risolvere il quesito. Dalle prime indagini, appare evidente che il serpente è un Boa constrictor, una specie conosciuta per essere molto pericolosa e capace di uccidere grandi prede quando raggiunge l’età adulta e i 300 cm di lunghezza. Tuttavia, l’esemplare trovato era un “cucciolo”, quindi relativamente privo di pericoli. Attualmente, il serpente è sotto la custodia del Nucleo Forestale, che sta cercando di rintracciare le sue origini. Comunque sia, sembra che qualcuno potrebbe essere denunciato per negligenza nella custodia dell’animale.