Un individuo coinvolto nel traffico di droga è stato rinvenuto a casa sua con trecentocinquantogrammi tra cocaina e hashish

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Bollate, in provincia di Milano, venerdì scorso per detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della Sesta sezione della Squadra mobile, durante le indagini, sono giunti presso un edificio in via Cesare Battisti, dove sospettavano fosse ubicato un deposito di stupefacenti. L’individuo, noto per precedenti, è stato fermato nella tarda pomeriggio nei pressi di una motocicletta con un telefono cellulare e 270 euro in tasca. Successivamente, all’interno della casa, gli agenti hanno scoperto un altro smartphone, oltre trenta grammi di cocaina divisa in varie bustine, circa quattro grammi di hashish e una somma di circa 4.150 euro. L’uomo era in possesso di una chiave che apriva un altro appartamento nel medesimo stabile. All’interno, la polizia ha rinvenuto mezzo grammo di cocaina, una macchina per sigillare, due bilance elettroniche, materiale per il confezionamento, sette grammi e mezzo di cocaina divisa in varie dosi e due pacchetti di cocaina avvolti in cellophane, uno da 120 grammi e l’altro da 200 grammi.