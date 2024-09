Un giovane è stato ferito con un coltello a seguito di un brutale confronto avvenuto in Corso Buenos Aires a Milano

Un giovane è stato ferito con un coltello a seguito di una briga violente su corso Buenos Aires a Milano. Inizialmente, l’incidente fu scambiato per un incidente stradale, dato che il giovane ferito è stato ritrovato a fianco di un monopattino elettrico davanti al ristorante McDonalds. I carabinieri sono stati chiamati a indagare.

Il segnale d’allarme è arrivato all’agenzia regionale per l’emergenza e l’urgenza, l’Areu, circa le 5.50 di sabato, segnalando un giovane ferito accanto a un monopattino elettrico. Subito, sono arrivate due squadre con un’ambulanza e un’auto medica al luogo presunto dell’incidente stradale, corso Buenos Aires all’incrocio con piazzale Loreto, davanti al McDonald’s.

Presto si è scoperto che non era un incidente legato al monopattino ma un attacco con arma bianca. Il giovane aveva diverse ferite da coltello al collo e al viso. Sembra che l’aggressore, non ancora identificato, lo abbia colpito dopo un litigio violento, secondo le prime indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile.

Il giovane ferito, dopo identificato come un egiziano di 20 anni, è stato portato all’ospedale Niguarda dal team medico. Anche se le sue condizioni sono gravi, è cosciente e non in pericolo di vita. Intanto, l’indagine prosegue in cerca dell’aggressore che ha usato il coltello.