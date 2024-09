Un giovane di vent’anni è stato pugnalato durante la notte a Milano, precisamente in corso Buenos Aires, ed è ora ricoverato in ospedale

Durante un alterco avvenuto in corso Buenos Aires a Milano, un giovane egiziano di vent’anni è stato pugnalato. L’aggressore ha successivamente preso la fuga. L’incidente si è verificato nei pressi del McDonald’s. La vittima, che ha subito ferite al volto e al collo, è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Inizialmente, il 118 è intervenuto pensando si trattasse di un incidente stradale, visto che al fianco del ragazzo c’era un monopattino, ma poi è emerso che si trattava di un caso di aggressione con arma bianca. La questione è attualmente al vaglio dei carabinieri.