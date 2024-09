Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Milano per aver versato benzina sull’auto della sua ex ragazza e per aver sparato fuori da un bar

Un individuo di 21 anni ha tormentato la sua ex fidanzata per giorni, finendo addirittura per imbevere la sua vettura con benzina, senza però incendiarla, seguendola ovunque andasse. Giovedì scorso, si presentò al ristorante dove la giovane lavora per tentare di discutere con lei. Di fronte al suo diniego, l’uomo, guidato da un amico, si allontanò in moto e sparò tre colpi in aria. I carabinieri di Rozzano e Corsico, su ordine del pm Alessia Menegazzo, hanno pizzicato il soggetto, che ha precedenti penali e che ha la stessa età della ragazza, e lo hanno arrestato per atti persecutori, porto illegale di arma da fuoco e colpi sparati in un luogo pubblico. Attualmente l’uomo si trova in prigione in attesa che l’arresto venga convalidato.