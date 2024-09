Primo accordo di cooperazione: le chiavi del parco sono state consegnate ad Angela

È stata inaugurata la prima collaborazione con una cittadina, Angela Poli, che gratuitamente si è presa la responsabilità di gestire l’apertura e la chiusura del parco della Pieve nel quartiere di San Giuliano. Questo può essere considerato come un tipo di adozione di un bene pubblico. “Un semplice atto di impegno civico come quello di Angela ha permesso di creare un senso di comunità nel quartiere, che speriamo possa essere riprodotto in futuro in tutta Cologno Monzese”, hanno affermato il sindaco Stefano Zanelli e l’assessore alla Partecipazione, Andrea Arosio.