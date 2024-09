Negli ultimi trenta giorni, sono state condotte venti operazioni rapide. Il controllo aumenta su Rogoredo

La tensione esercitata dalle forze dell’ordine attorno allo snodo di spaccio, situato nei dintorni della stazione Rogoredo e delle ferrovie che conducono a San Donato Milanese, rimane inalterata. Nel solo mese di settembre, sono stati eseguiti venti operazioni di controllo straordinarie da parte della polizia: sia al comando di Mecenate, sotto la supervisione del dirigente Paolo Catenaro, vari dipartimenti (inclusi la Mobile e l’Anticrimine, la Polfer e l’Upg) hanno controllato circa 1.400 individui (tra cui 500 con un passato criminale) e 200 veicoli. Il resoconto mostra 19 spacciatori arrestati, 12 clienti puniti e vari sequestri di droga (eroina, cocaina, shaboo e hashish) e denaro contante (approximately 4mila euro in totale). Durante lo stesso intervallo di tempo, hanno emesso 14 richieste di foglio di via obbligatorio e 14 provvedimenti di allontanamento per le persone che ostruivano l’ingresso e l’utilizzo delle strutture ferroviarie agli utenti.