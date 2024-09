“L’ospedale di Santa Maria delle Stelle a Melzo non è in declino: si sta preparando a ripartire”

Nell’ultimo anno il personale dell’ospedale Santa Maria delle Stelle è cresciuto da 431 a 463 membri, con un incremento di 32 unità. Più dettagliatamente, gli infermieri sono passati da 210 a 217, i professionisti da 11 a 18, e le ostetriche da 23 a 29. Riguardo il numero di posti letto, esso ha avuto un aumento significativo, passando da 116 a 159. Anche il numero di nascite è aumentato, da 325 a 356. E il valore della produzione del nosocomio è aumentato del 30% in un anno. Di fronte ad un pubblico di cittadini, sindacati e operatori ospedalieri, durante la commissione straordinaria richiesta dal Pd e liste civiche, la direttrice generale dell’Asst Melegnano Martesana Roberta Labanca ha presentato questi dati. Gli stessi sono aggiornati al 31 agosto 2024, e paragonati a quelli del 2023. Sono in corso selezioni per nuovi medici specialisti, ortopedici, gastroenterologi, ostetriche e assistenti sanitari, mentre infermieri e tecnici radiologi sono pronti a iniziare il servizio dopo aver vinto i concorsi di settembre. Tuttavia, a causa della tendenza di molti a preferire ospedali milanesi più attraenti, i concorsi non garantiscono l’ingresso del personale a Melzo. Un punto critico riguarda il pronto soccorso, i cui accessi nel 2024 rispetto al 2023 mostrano un calo importante, soprattutto per i codici rossi (-54%), nonostante un imminente ampliamento.

L’accesso per le diverse urgenze rimane costante e l’entità dell’attività complessiva è stabile. Al momento, la direttrice sottolinea che è in atto “una ristrutturazione delle attività e dei turni che assicura la costante presenza notturna di un medico internista e di un chirurgo, oltre a ‘guardie’ in anestesiologia, ortopedia, ginecologia e pediatria”. Si prevede che il progetto di espansione verrà terminato entro giugno 2026. Per quanto riguarda gli investimenti, ci sono ancora cifre da considerare. Si mira a completare entro la fine dell’anno i lavori per la conformità antincendio, finanziati con tre milioni di euro. Non lontano dal completamento sono anche i lavori per l’adeguamento dei poliambulatori, degli interventi sugli impianti e dei nuovi posti per la terapia intensiva. Melzo riceverà una parte di 570mila euro di un finanziamento regionale per l’Asst destinato all’acquisto di attrezzature. L’acquisto di un nuovo macchinario di Risonanza Magnetica sarà finanziato attraverso il Pnrr: sarà disponibile entro dicembre, e entrerà in funzione entro sei mesi.