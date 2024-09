Le sanzioni e le restrizioni riguardano la benzina Euro 3 e le zone ad angolo cieco

A partire da martedì prossimo, primo ottobre (in tre giorni), vi saranno nuove restrizioni di accesso all’Area B e all’Area C. Per la Zona C, che rappresenta la congestion charge del centro della città, l’accesso sarà proibito alle vetture Euro 3 a benzina e anche a certi bus del trasporto pubblico. Per quanto concerne l’Area B, una vasta zona a basse emissioni quasi della grandezza di tutto Milano, le nuove limitazioni riguarderanno solo i veicoli per il trasporto di merci e, nuovamente, i bus. Tuttavia, le nuove regole coinvolgeranno anche i sensori anti-angolo cieco o proteggono-ciclisti, che saranno obbligatori anche sui veicoli con più di 8 posti (quindi di categoria M2) e sui camion di peso compreso da 3,5 a 12 tonnellate (N2). Inoltre, a partire dal primo ottobre, le telecamere presenti alle entrate dell’Area B potranno generare multe anche per la non installazione di tali sensori.

Nel dettaglio, da martedì le auto Euro 3 a benzina e gli autobus adibiti al trasporto pubblico che rispettano i seguenti criteri non potranno più accedere all’Area C: Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con filtro antiparticolato (fap) di serie, Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con filtro post-vendita installato entro il 31 dicembre 2018, Euro 5 diesel con e senza fap.

L’accesso alla Zona B sarà vietato per autocarri e autobus che rispettano le specifiche Euro 2 a benzina, Euro 3-4 diesel leggeri (N1) con filtro antiparticolato (fap) di serie, Euro 3 e 4 diesel pesanti (N2-N3) con fap di serie, e veicoli che rispecchiano le categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel leggeri (N1) e Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 diesel pesanti (N2-N3) con un fap installato prima del 30 aprile 2019. Inoltre, i veicoli che rispondono alle specifiche Euro 5 diesel leggeri (N1), Euro 5 diesel pesanti (N2-N3) senza fap, e Euro 5 diesel pesanti (N2-N3) con fap di serie o after-market saranno vietati. Quanto agli autobus, l’ingresso sarà proibito a quelli rispettando le specifiche Euro 2 a benzina, Euro 3 e 4 diesel con fap di serie, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 con fap installato prima del 31 dicembre 2018, e Euro 5 diesel sia senza che con fap. Infine, sarà necessario installare sensori su veicoli con più di 8 posti e sugli autocarri che pesano tra 3,5 e 12 tonnellate. Per questi, l’etichetta che segnala la presenza di un angolo cieco era già obbligatoria dallo scorso anno.