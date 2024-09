L’assistente sanitario offre corsi su misure preventive presso il Centro per la terza età

Cambiamenti importanti stanno arrivando nel trattamento degli anziani a Pioltello. Gli infermieri di famiglia ora saranno presenti nei Centri per anziani. Questo è il risultato del lavoro congiunto tra Asst Melegnano-Martesana, il Comune e Auser per ridurre le distanze. Si terranno corsi di formazione sulla prevenzione e la salute, che inizieranno il 2 ottobre. Si tratta di un mini corso che fornirà consigli utili per migliorare il benessere, come parte del progetto Anni d’argento. Dopo un esordio benvoluto, l’iniziativa è stata proposta nuovamente. Mirko Dichio, l’Assessore ai Servizi Sociali, afferma che l’attenzione è concentrata sugli anziani. L’iniziativa è un seguito del lavoro svolto l’anno scorso con la Casa di comunità e il sostegno dell’Azienda, in collaborazione con le nostre strutture e con Auser. Gli incontri serviranno per informare, prevenire e promuovere il senso di comunità. Riteniamo che queste iniziative siano molto importanti e cerchiamo di diffonderle il più possibile, il benessere è una questione fondamentale”. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza su piccole abitudini che potrebbero essere modificate o corrette per migliorare la qualità della vita. La collaborazione con le organizzazioni non profit gioca un ruolo fondamentale anche in questo settore, migliorando anche la sicurezza. I centri per anziani della città ospitano regolarmente i carabinieri per delle lezioni anti-truffa. Questo approccio ora viene utilizzato anche per la cura, un tema sentito da tutti. Le lezioni inizieranno martedì prossimo alle 16.15 all’Agorà (via Leoncavallo 38) con il tema “Salva-mente”. Un secondo incontro sullo stesso tema si terrà il 9 ottobre presso il centro Primavera in piazza don Milani, a Limito, con inizio alle 15.

Il capitolo riguardante l’ipertensione sarà affrontato il 30 ottobre e il 6 novembre, rispettivamente presso l’Agorà e successivamente in via Don Milani, con inizio alle 16.15 e alle 15.