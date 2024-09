La stazione radio Pertini si espande. A partire da oggi, le registrazioni verranno effettuate anche a Sant’Eusebio

Il Pertini Radio, una rete televisiva su web, ha avviato la sua attività presso il Vi.Be., duplicando la propria presenza con un ulteriore studio di registrazione ubicato nello stabile dell’associazione musicale situato in via Sant’Eusebio 7. Questa iniziativa è stata promossa nel quadro del progetto “Cinyoungaction – Azioni per i giovani – I giovani in azione”, che ha beneficiato di un finanziamento regionale di 70.000 euro. Nei precedenti mesi, molti giovani tra i 16 e i 29 anni sono stati impegnati in corsi formativi, dando vita a due nuovi format che saranno trasmessi, in via sperimentale, ogni giovedì alle 18,30 fino alla fine dell’anno. Il primo, intitolato “Mondi Vi-Cini”, rivelera’ le esperienze dei giovani di Cinisello nel mondo mentre il secondo, denominato “Break Point Podcast”, è destinato a esplorare la scena musicale emergente e le relative professioni. “Dopo tre anni dalla fondazione della radio, Il Pertini ha compiuto un ulteriore passo significativo”, dichiara Daniela Maggi, assessore alla cultura. “Oltre all’inaugurazione del nuovo studio, l’assegnazione di fondi regionali permetterà l’organizzazione di corsi gratuiti per dj, laboratori per speaker radiofonici e videomaker, oltre alla creazione di ulteriori luoghi di aggregazione all’interno del Pertini, gestiti da educatori professionisti.”