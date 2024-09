Il centro sociale Casa Loca, situato in viale Sarca 1893, è stato nuovamente occupato. Ricordiamo che era stato precedentemente liberato nel mese di agosto

Oggi, 28 settembre, 2024, la Casa Loca, il punto di riferimento sociale in viale Sarca 183 a Milano che venne svuotato il 6 agosto, è stata nuovamente occupata. “Il Movimento Milanese sta fornendo alloggio a 70 lavoratori immigrati, membri della Rete Ci Siamo”, secondo un comunicato dei nuovi inquilini. Questi lavoratori sono stati costretti a lasciare il loro precedente rifugio a causa dell’incendio della settimana scorsa a Fracastoro. Visto che il municipio e gli altri enti non hanno offerto alternative, lasciandoli a vivere in tende, hanno deciso di prendere in mano la situazione per trovare un’alloggio. Casa Loca è stata riaperta per continuare la sua notevole storia nel panorama di Milano. Ricordiamo che il 19 settembre scorso, un incendio ha distrutto un immobile occupato in via Fracastoro, alla periferia di Milano, in cui vivevano circa 70 persone. Alcuni di loro avevano allestito un campo in piazza Leonardo da Vinci come protesta contro la mancanza di soluzioni per la loro crisi abitativa. Dopo l’occupazione di questa mattina, alle 18 si terrà un incontro a Casa Loca. L’edificio era stato occupato circa vent’anni fa dal gruppo Ya Basta!, seguendo l’onda dell’internazionalismo e del movimento no-global. Gli organizzatori dichiarano: “In questo periodo in cui l’oppressione aumenta, anche attraverso il ddl 1660, vogliamo inviare un messaggio di unità e resistenza nella nostra città”.