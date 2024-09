Fondi freschi per combattere le inondazioni

La Regione ha reso disponibili nuovi fondi per la prevenzione delle alluvioni, allocando 500mila euro all’interno di un bilancio regolato. Questi fondi saranno suddivisi equamente tra il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e il Consorzio Est Ticino Villoresi, quest’ultimo responsabile per le azioni nella Martesana, duramente colpita dalle inondazioni di maggio. La quota destinata a Villoresi verrà utilizzata, in questa fase, principalmente per una serie di interventi massicci di manutenzione ordinaria sule sponde, dal taglio della vegetazione alla riparazione e alla riqualificazione della strumentazione idrometrica danneggiata. Nel frattempo, continuano gli lavori, già finanziati e in alcuni casi in attesa di ulteriori finanziamenti, per completare quanto prima le nuove vasche di laminazione dell’area, che hanno l’incarico di contenere gli effetti devastanti di potenziali future alluvioni. Nell’area di Martesana, da sottolineare che alcune operazioni sono già in progressione, mentre per altre la pianificazione prosegue. La vasca di Gessate è già in costruzione e la fase uno, che riguarda la costruzione del bacino, si concluderà in ottobre. Il progetto per la vasca di Bussero, la più grande e tecnicamente più strategica, tuttavia, è ancora nella fase di pianificazione, con studi geologici dei terreni al confine tra Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago in programma fino alla fine di ottobre. In ultimo, ma non per importanza, due impianti tra Inzago e Masate, sul Trobbia ramo di Masate e sul Rio Vallone: i progetti definitivi sono pronti e le conferenze di servizi saranno convocate a breve.

La convenzione tra due enti è stata ratificata dalla giunta regionale, su indicazione dell’assessore Massimo Sertori e in accordo con gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste). Il personale del Consorzio Villoresi ha dichiarato che questo rifinanziamento, seguendo gli eventi straordinari del 15 maggio che hanno toccato centri a est di Milano, sarà in grado di coprire le spese di manutenzione. Hanno sottolineato che questo è importante in quanto sancisce un riconoscimento da parte della Regione del ruolo cruciale svolto dai consorzi.